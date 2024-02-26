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BİLSEM'de ön değerlendirme uygulamasına mazeretleri nedeniyle katılamayanlar tekrar sınava alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 23.02.2024 tarih ve 97393317 sayılı yazılarıyla bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerden aday gösterilip ön değerlendirme uygulamasına mazeretleri nedeniyle katılamayanların durumlarının il tanılama sınav komisyonlarınca değerlendirilerek öğrenci randevularının oluşturulmasını il milli eğitim müdürlüklerine bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 16:00, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 10:02
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BİLSEM'de ön değerlendirme uygulamasına mazeretleri nedeniyle katılamayanlar tekrar sınava alınacak

Söz konusu yazıda aşağıdaki açıklamalarda bulunuldu.

Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alacak öğrencileri belirlemek üzere gerçekleştirilen bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları 2023-2024 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ve 25.12.2023 tarihli ve E-71131733-160.01.06-92866581 sayılı yazımız doğrultusunda devam etmektedir.

2023-2024 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ve 25.12.2023 tarihli ve E-71131733-160.01.06-92866581 sayılı yazı için tıklayınız.

Söz konusu süreçte aday gösterilip ön değerlendirme uygulamasına mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler olduğu il milli eğitim müdürlükleri tarafından Bakanlığımıza bildirilmektedir. Bu kapsamda Kılavuz da yer alan takvim doğrultusunda belgeye dayalı mazereti nedeniyle ön değerlendirme uygulamasına katılamayan öğrencilerin durumlarının il tanılama sınav komisyonlarınca değerlendirilerek öğrenci randevularının oluşturulması gerekmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

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