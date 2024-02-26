Ankara'da otomobilin çarptığı iki yaya hayatını kaybetti

Kaza sonrası otomobili terk ederek olay yerinden kaçan sürücü ve yanında bulunan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Çarpmanın etkisiyle yayalar savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Etimesgut İlçesi 1. TBMM Caddesi'nde kaldırımda yürüyen E.S. ile U.C'ye yolda hızla ilerleyen otomobil çarptı.

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