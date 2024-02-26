İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı için düzenlenecek açılış töreni öncesi bazı bölgeler araç trafiğine kapatıldı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 07:31, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 07:31
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı açılış töreni dolayısıyla ulaşımda tedbirler alındı.
Buna göre Fatih'te Sirkeci İstasyon Caddesi'ne girmek isteyen sürücüler, Sahil Kennedy Caddesi ile Ankara Caddesi'ne yönlendiriliyor.
Ayrıca Sirkeci'de yer alan Devlet Demir Yolları'na ait otoparkın yanı sıra Kazlıçeşme Marmaray ispark alanı da araç alımına kapatıldı.
Öte yandan İETT Kazlıçeşme son durağı da, program bitimine kadar kullanıma kapalı olacak.