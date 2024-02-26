Ankara'da kendisinden haber alınmayan kişi evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Altındağ İlçesi Kale Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Çakmak'tan bir haftadır haber alamayan komşuları durumu polise bildirildi.

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