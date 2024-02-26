Adana'da evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 08:56, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 09:12
Alınan bilgiye göre, Pekmezci Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, müdahalede bulundukları yangını söndürdü.
Yangın çıkan evde Zeynep Parlak (60) ile çocukları Sefa (26) ve Sezer Parlak'ın (24) hayatını kaybettiği belirlendi.
Dumandan etkilenen baba Mustafa Parlak ise hastaneye kaldırıldı.
Anne ve 2 çocuğunun cenazesi, morga kaldırıldı.