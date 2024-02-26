Adana'da evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Yangın çıkan evde Zeynep Parlak (60) ile çocukları Sefa (26) ve Sezer Parlak'ın (24) hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Pekmezci Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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