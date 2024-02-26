Meteoroloji'den iki kente sarı kodlu uyarı

Meteoroloji yeni haftanın ilk gününe dair tahminlerini paylaştı, 26 Şubat 2024 hava durumu belli oldu. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar devam edecek, güney kıyılarında ise kuvvetli sağanak beklenen iki il için sarı kodlu uyarı verildi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil günün hava durumu tahminleri...

26 ŞUBAT 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz ile Mersin, Karaman, Niğde ve Aksaray çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğunu belirten Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklendiğini duyurdu.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

2 KENTE SARI KODLU UYARI

Kuvvetli sağanak beklenen Antalya ve Muğla için Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarı verdi. Bu illerde yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı

SİVAS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu