YÖK'ten eğitim öğretim süreçleriyle ilgili önemli kararlar!

Yükseköğretim Kurulu 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi kapsamında üniversiteler tarafından belirlenen eğitim öğretim süreçleriyle ilgili olarak bazı ilke kararları aldı.

Buna göre belirlenen Ders Kredilerinin Hesaplanması, Öğrencilik Haklarından Yararlanma ve Sınavlara İlişkin Temel İlkeler geçtiğimiz hafta üniversitelere gönderdi.

Yükseköğretim Kurulu yazısında belirlenen ilkelerin 2023-2024 akademik yılından itibaren uygulanmasını istedi.

