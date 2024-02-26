İYİ Parti'de üst düzey istifa

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını sosyal medya hesabından paylaşan Karakeçili, "Her veda zordur çünkü zor zamanlarda, doğru amaçlarla, güzel duygularla, cesur insanlarla iyi günler geçirdim. Her şey için minnettarım tüm İYİ parti ailesine Teşekkür ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e eleştirilerde bulunan Karakeçili, şunları söyledi:

"Gelinen nokta, 'Bu kurşunlar mı bize dur diyecek?', 'Uğur Mumcu'lar, Gaffar Okkan'lar, Sinan Ateş'ler durdu mu?' diye konuşan Akşener'den, 'eskiden siyasi cinayetler mertçe işlenirdi' diyenilen bir zihin dünyasına geçilmesidir. Birkaç ay öncesine kadar Cumhurbaşkanı olması niyetiyle masa devrilen İmamoğlu için 'gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez' denilmesidir. Ankara'da ise 'hür ve müstakil' iddiasının, tüm siyasi yaşamını CHP'de geçirmiş bir adayla neticelenmesidir. Birçok il ve ilçede de benzer durumlar, herkesin malumudur. Eğer İyi Parti üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon varsa burada aranmalıdır."