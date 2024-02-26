Elazığ'da maden ocağında göçük: 3 kişi toprak altında kaldı
Son dakika haberi... Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 10:55, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 11:37
İlçenin Kayaönü köyü mevkiinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.
Elazığ Valisi Ömer Toraman, Palu ilçesinde krom madeninde göçük meydana geldiğini, göçük altında kalan 3 işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.
AFAD'dan açıklama
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da konuyla ilgili açıklama yaptı.
AFAD, maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçinin göçük altında kaldığı belirtildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık Ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.