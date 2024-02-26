Elazığ'da maden ocağında göçük: 3 kişi toprak altında kaldı

İlçenin Kayaönü köyü mevkiinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Palu ilçesinde krom madeninde göçük meydana geldiğini, göçük altında kalan 3 işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da konuyla ilgili açıklama yaptı.

AFAD, maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçinin göçük altında kaldığı belirtildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık Ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.