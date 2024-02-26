FETÖ'den ihraç emniyet müdürü ve eski askeri personel yakalandı
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu baba oğul yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 11:18, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 11:20
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesindeki çalışmalarında askeri yasak bölgede yurt dışına kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisini yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, meslekten ihraç edilen emniyet müdürü ve eski askeri personel olduğu tespit edildi.
Baba oğul oldukları belirlenen zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.