PFDK kararını açıkladı: Mauro Icardi'ye verilen ceza belli oldu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası aldığını açıkladı. Icardi, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket sebebiyle 1 maç ceza aldığını açıkladı. Icardi'ye ayrıca 19 bin 500 TL para cezası da verildi.
Icardi, sarı-kırmızılı ekibin bu akşam oynayacağı Antalyaspor maçında sahada olamayacak. Arjantinli yıldız, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde ise forma giyebilecek.
PFDK açıklamasında şunlar kaydedildi:
"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."