EKPSS'ye girecek vatandaşların başvuru ücretleri belediyeden

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, ana kucağından üniversiteye kadar eğitimin her kademesine destek vererek çıtayı yükseltilmeye devam ettiklerini ifade etti.

Bursa'daki devlet okulları, özel okullar ve açık liselerde okuyan ya da mezun olan tüm öğrencilerin, gerekli şartları karşılamaları durumunda, ödedikleri sınav ücretlerini hesaplarına iade edeceklerini açıkladıklarını hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Şimdi ise çok özel bir projeyi daha sizlerle hayata geçiriyoruz. Şehrimizde 2024-EKPSS'ye girecek özel gereksinimli bireylerimizin, onaylanmış sınav başvuru formlarını ekleyerek 'sınavdestek.bursa.bel.tr' adresi üzerinden 1-15 Mart 2024 tarihleri arasında online başvuru yapmaları halinde ödedikleri sınav ücretlerini hesaplarına iade ediyoruz. Bursa'nın güçlü yarınlarını hep birlikte inşa ediyoruz. Gayret sizden destek bizden."