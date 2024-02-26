Erdoğan'dan YRP açıklaması: Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Yeniden Refah'ın tavrını biliyorsunuz. Birçok yerlerde Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda kopmuş vaziyette." dedi.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesi hakkında, "Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumu ile olan memnuniyetini bana ısrarla söyledi." diye konuştu.

Erdoğan, "Bizim şuandaki planımız programımız, F-35'ten öte artık F-16'ya kilitlenmiş vaziyette." açıklaması yaptı.