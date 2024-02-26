Çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi öldü

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Cafana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burhan Albayrak (30) isimli işçi, inşaatta çalışırken yaklaşık 20 metre yükseklikteki çatıdan dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan işçi, bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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