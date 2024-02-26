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'Gelecek senenin ortalarına kadar bütün hak sahiplerinin konutlarını bitireceğiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ın tekrar eski cazibesine kavuşacağını ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde yapacağımız konutları teslim edeceğiz ama gelecek senenin ortalarına kadar bütün hak sahiplerinin konutlarını bitirmiş olacağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 20:26, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 20:27
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'Gelecek senenin ortalarına kadar bütün hak sahiplerinin konutlarını bitireceğiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı esnaflarını ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden Bakan Özhaseki, bazı esnaflardan ise alışveriş yaparken, Maraş salebinin de tadına baktı. Kapalı Çarşı gezisi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, "Kahramanmaraş genelinde bakıldığı zaman 69 bin civarında hak sahibi konut alacaklısı vatandaşımız var. Biz bunlardan 51 bin 500'ünün inşaatına başlamışız ve yapılıyor. Doğukent ve yanındaki Güneşevler mevkiinde yaklaşık 5 bin konutluk yıkılan ve hak sahibi olan vatandaşlarımızın konutları var. Daha önce vatandaşlar belediyelerle görüşseler de 5 bin konutun bir belediye tarafından yapılması pek mümkün değil. Bizim düşündüğümüz gibi çok yüksek olmayan ferah, içerisinde sosyal donatısı hazır olan TOKİ'nin sağlam konutlarına ihtiyacı var diye bir karar aldık. Oradaki 5 bin konutu da biz bakanlık olarak yapacağız. Ayrıca birkaç problemli alan vardı, hal esnafının bulunduğu alanda biz TOKİ olarak çalışmalara başlayacağız ve hak sahiplerine dağıtacağız. Bugün başladığımız inşaatların dışında yeni başlamaya karar verdiğimiz işlerle birlikte neredeyse Kahramanmaraş'taki bütün hak sahiplerinin hem evlerini hem de iş yerlerini verecek kadar bir sayıya ulaşmış bulunuyoruz. Fay hattı geçen yerlerden, risk oluşturan yerlerden bahsedildiği için o alanlarda netleştirmek için epeyce emek verdik. Nihayetinde raporlar çıkınca Azerbaycan Mahallesinde, Trabzon Caddesinde, belediyenin çevresinde binlerce konutun yapımına da bir taraftan ihaleler, bir taraftan da projeler yaparak devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız konutları teslim edeceğiz ama gelecek senenin ortalarına kadar bütün hak sahiplerinin konutlarını bitirmiş olacağız" dedi.

Kahramanmaraş'ın tekrar eski cazibesine kavuşacağını ifade eden Özhaseki, "Özellikle Azerbaycan Mahallesi ve çevresindeki yeni mahallelerle ilgili aldığımız kararlarda da inşaatlarımız hızlı gidiyor. Bizi orada duraksatan hadise zeminin çok uygun olmayışıydı. Orada da TOKİ sadece zemini sertleştirebilmek adına 40 milyon dolarlık kazık çalışması yaptık, şimdi binalar onun üzerine yükseliyor. Bunları da en kısa süre içerisinde bitireceğiz ve gelecek senenin sonuna kadar inşallah Kahramanmaraş'ta evimi, dükkanımı almadım diyen kalmayacak. İşler yoluna girdi diyebilirim, bir iki sene sonra Kahramanmaraş, eski cazibesi ile birlikte yeniden Türkiye siyasetinde de gündeminde de yerini alır. Vatandaşlarımızın ilgisini görünce de memnun oluyoruz. Vatandaşlar şunu söylüyor; evet büyük bir hasar atlattık ama bunun altından bir tek Recep Tayyip Erdoğan kalkardı, AK Parti hükümeti kalkardı biz de sizlere teşekkür ediyoruz diyorlar" dedi.

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