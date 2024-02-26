Bakan Ersoy yeni atanan genel müdürlerle bir araya geldi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, görevlerine yeni atanan Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz ile görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 20:35, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 21:01
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevlerine yeni atanan Sinema Genel Müdürümüz Sayın Birol Güven ve Telif Hakları Genel Müdürümüz Sayın Erkin Yılmaz ile sinema ve telif hakları alanlarında önümüzdeki dönemde atacağımız adımları görüştük. Genel Müdürlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.