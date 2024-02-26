Bakan Ersoy yeni atanan genel müdürlerle bir araya geldi

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevlerine yeni atanan Sinema Genel Müdürümüz Sayın Birol Güven ve Telif Hakları Genel Müdürümüz Sayın Erkin Yılmaz ile sinema ve telif hakları alanlarında önümüzdeki dönemde atacağımız adımları görüştük. Genel Müdürlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.