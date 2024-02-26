Mezarlık ziyareti için evden çıkan yaşlı adam çayda ölü bulundu

Altunbağ'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine sağlık, jandarma, itfaiye, Çermik Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK), ekipleri ve vatandaşlar bölgede arama yaptı. Akşam saatlerinde ekipler, Altunbağ'ın cansız bedenini Sinek Çayı'nda ağaç dalına takılı halde buldu.

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