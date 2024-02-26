Üniversite öğrencisi genç 'kıskançlık' cinayetine kurban gitti

Olay, saat 16.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Sarıyer Mahallesi 5714/42 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Nebi Özdemir (22), ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı ile sokakta bulundukları esnada, kız arkadaşının eski sevgilisi O.G. (19) yanlarına geldi. Kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada, O.G. yanında bulunan bıçakla, üniversite öğrencisi Özdemir'i vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özdemir, kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaçtığı ilçede suç aletiyle birlikte yakalandı

Olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, O.G.'yi Güzelbahçe ilçesinde olayda kullandığı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.