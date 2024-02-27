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27 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

27 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 00:02, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 00:05
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27 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "GAZZE: İnsanlığın Felaketi" Özel Raporu Tanıtım ve Kamuoyuna Duyurulması Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud Basso, İngiliz Sanayi Konfederasyonu temsilcileri ve yatırımcıları kabul edecek.

(Londra)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Altındağ Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/16.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakırcılar Çarşısı esnafını, AK Parti Doğanşehir ve Akçadağ ilçe seçim ofislerini ziyaret edecek, bazı inşaat alanlarında incelemelerde bulunacak.

(Malatya/12.00-16.00)

3- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk Havalimanı'nda Göç İdaresi Mobil Araç Teslim Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/ 11.00)

4- TBMM Genel Kurulunda, emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Haier Fabrikası'nın açılış, "Eskişehir'i TÜBİTAK Yayınları ile Buluşturuyoruz Projesi"nin imza ve "İleri Prototip İstasyonu Projesi"nin açılış törenlerine katılacak.

(Eskişehir/11.00/13.15/14.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Beyşehir'de Taşıyıcılar Kooperatifi ve esnafı ziyaret edecek, Beyşehir-Seydişehir kara yolunun açılışını gerçekleştirecek, Seydişehir'de Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışının ardından esnafla buluşacak, Konya Raylı Sistem Projeleri Tanıtım Programı ve Sedirler Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Konya/12.00-18.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Avrasya Üniversiteler Birliğince düzenlenen 9. Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final etabı, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

(Ankara/20.45)

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