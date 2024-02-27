AK Parti formül arıyor! Emeklilerin gönlü alınacak

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti'nin seçmen tabanı üzerinde yapılan analizlerde, 65 yaş üstü seçmenin verdiği desteğin düşmeye başladığı tespit edildi. Parti kaynakları, ekonomik sıkıntılara dayanan bu düşüşün önüne geçilmesine yönelik neler yapılabileceğini masaya yatırdı. Toplantılarda şu değerlendirme yapıldı:

AK Parti'nin seçmen tabanında 65 yaş üstü önemli bir yer tutuyordu. Ama özellikle büyükşehirlerde, ekonomik problemerin etkisiyle bu seçmen uzaklaşmaya başladı. Bu kitle bize oy vermek istemiyor, fakat başka partiye de gitmiyor. Muhalefetten zaten umudu kesmişler, bir bölümü sandığa gitmeye soğuk bakıyor...

ARTIŞLAR YETERLİ OLMADI

En düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılması, Cumhuriyetin 100'üncü yılı sebebiyle emeklilere verilen 5 bin lira ikramiye, yine bayramlarda ödenen ikramiyenin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmasının yeterli olmayacağını savunan kurmaylar, buna rağmen uygulanan ekonomik programa bağlı kalınmasının zorunlu hale geldiğini dile getiriyor.

BÜTÜN ŞARTLAR ZORLANDI

Bayram ikramiyelerinin 5 bin lira olması konusunda bütün seçeneklerin masaya yatırılmasına rağmen, bütçe imkanlarının bunu mümkün kılmadığını hatırlatan parti kaynakları, ikramiye 3 bin liraya çıkarılırken bile şartların zorlandığını kaydetti. Cumhurbaşkanı tarafından 2024 yılının 'Emekliler Yılı' ilan edilmesinin ve belli bir program dahilinde emeklilere yönelik yeni sosyal projelerin uygulamaya alınmasının beklendiğini ifade eden AK Parti kurmayları "Yerel seçimlerde bizi en çok zorlayacak kesim emekliler olacak. Bunu anketlerde de görüyoruz. Anadolu'da daha rahatız. Fakat büyükşehirlerde 65 yaş üstü seçmen konusunda bazı sıkıntılarımız olduğunu görüyoruz" tespitini yaptı.