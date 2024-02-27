Kredi kartı aidatlarına fahiş zam! İşte kart aidatını geri alma formülü

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Bankalar ile vatandaşların yıllardır yaşadıkları kredi kartı aidat sorunu bu yıl bankaların uyguladıkları fahiş zam oranları ile daha da arttı. Tüketici Hakem Heyetleri ve tüketici derneklerine bu konuda binlerce şikayet yağarken, yılda bir defa alınan kredi kartı aidatlarının 400 ila 1500 TL arasında değişkenlik gösterdiği öğrenildi.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, "Bu yıl genellikle özel bankalar kredi kartı aidatlarına yüzde 50 ila 70 arasında zam yaptılar. Türkiye'de 103 milyon aktif kredi kartı var. Bu kartlara bu yıl 30 milyar TL'yi aşan bir aidat yansıtılacak" dedi. Kredi kartlarından yıllık aidat adı altında ücret alınması, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince çıkarılan ve 3 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince yasal hale getirilmişti.

Ancak burada bankalara da bazı şartlar getirildi. Öncelikle kredi kartının fiilen kullanılıyor olması, kredi kartının 180 gün hareketsiz kalmaması, alınacak kart aidatı ücretinin makul bir ücret olması, kart sahibinin onayının alınması ve tüketicilere banka tarafından alternatif bir aidatsız kart şartının sunulması gerekiyor. Ancak son dönemde özel bankalar tarafından aidatlara getirilen zamlar makul ücret şartını zedelerken, onay ve aidatsız kart sunma şartının da gözardı edildiği öğrenildi.

ŞİKAYETLERİN 3'TE 1'İ KART AİDATI HAKKINDA

TÜDER Başkanı Levent Küçük, Türkiye'de aktif halde kullanılan 103 milyon kredi kartı olduğuna dikkat çekerek, "Burada bankalar lehine çok büyük bir ekonomik büyüklük oluşuyor. Şu anda banka aidatları 400 ila 1500 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Özellikle özel bankalar aidatlara bu yıl yüzde 50 ila 70 arasında zam yansıttı. Yani makul ücret şartını gözardı ettiler" dedi.

Küçük, "Aidatsız kredi kartlarını düştüğümüzde bu yıl vatandaşa 30 milyar TL'yi aşkın bir aidat çıkarılacak. Bize gelen şikayetlerinde 3'te 1'ini kart aidatı şikayetleri oluşturuyor. Bu aidatların tümüyle kaldırılması gerekiyor" dedi.

Küçük, kredi kartı aidat sorununa ilişkin hazırladıkları çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ilettiklerini belirterek, "Vatandaşların alışveriş yaptığı üye işyerlerinden komisyon alan bankalar zaten her alışverişten yüzde 5 kazanırken, bir de hala vatandaşa kart aidatı çıkarıyor" diye konuştu.

"PARA PUAN VE HARCAMA SÖZÜ DAYATMASI YASAL DEĞİL"

Bankaların yasa gereği kendilerine getirilen onay alma şartını uygulamadığını belirten Küçük, "Bankalar bir ay önce kredi kartı ekstrelerine sonraki ay aidat kesileceğini yazarak vatandaşların onayını bu yöntemle aldıklarını savunuyorlar. Ancak bu bir onay mekanizması asla olamaz. Bu sebeple bankalar bu süreci doğru işletmiyor" dedi

Ayrıca bankaların aidatın iptal edilmesi talebi sonrası vatandaşlara para puan ya da harcama sözü dayatmasında bulunduğunu belirten Küçük, "Bankalar yine yasa gereği burada vatandaşlara aidatsız bir karta geçiş önceliği sunmaları gerekirken, yasa kapsamı dışında para puan ve harcama sözü gibi taahhütlerle aidatları iptal ediyor. Bu durumda gayri ahlakidir" diye konuştu.

AİDATLAR GERİ NASIL ALINIR?

Vatandaşlar bankaların müşteri hizmetlerini arayarak ya da tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvurarak kredi kartı aidatlarını geri alabiliyor. Bunun için E-devlet sistemine şifre, internet bankacılığı, mobil imza gibi yöntemlerden biriyle giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna TUBİS (Tüketici Bilgi Sistemi) yazmanız gerekiyor.

Ardından Tüketici Hakem Heyeti başvuru sayfasına yönlendirilen vatandaşların, kesilen aidata ait dekont, adres, mail, bankanın vergi numarası gibi bilgileri girmesi ile süreç tamamlanıyor.

KART AİDATI İADESİNE İLİŞKİN GÖNDERİLEN MESAJLARA İTİBAR ETMEYİN

Öte yandan bazı dolandırıcılar tarafından kart aidatlarının geri alınabileceğine ilişkin gönderilen SMS mesajları, sosyal medya reklamları ve bu mesajların yönlendirdiği linkler de dolaşıma sokuluyor.

Söz konusu linklerin açılması halinde, vatandaşlar yüksek tutarlı cep telefonu faturaları ile karşılaşabiliyor. Bu sebeple banka müşteri hizmetleri ve E-Devlet üzerinden aidat iadesi başvurusu yapılması tek yol olarak gösteriliyor.