MİT, Suriye'de YPJ Sözde Sorumlusunu Etkisiz Hale Getirdi

Emine Seyid AHMED, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısıydı. Eylemlere bizzat katıldığı da tespit edilen AHMED, MİT'in hedef listesinde yer alıyordu.

Azadi Derik kod Emine Seyid AHMED'e yönelik intikal eden nitelikli istihbarat sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. Faaliyetleri aralıksız kontrol altında tutulan PKK'lı AHMED nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Faaliyetleri Yarıda Kaldı

Emine Seyid AHMED, örgüt içinde füze temini ve kullanımından sorumluydu. AHMED Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını veren sorumlulardandı. Terörist AHMED'in emrini verdiği bu saldırı nedeni ile birçok asker şehit oldu. Ayrıca, AHMED'in talimatını verdiği eylemler sonucunda Kilis'e düşen füzeler sivil vatandaşları da hedef aldı.

Azadi Derik Kod Emine Seyid AHMED Kimdir?

Emine Seyid AHMED, örgüte 2011 yıllında katıldı. Irak alanındaki kamplarda silahlı ve ideolojik eğitim aldı. Örgütsel eğitimler akabinde Irak'ta faaliyet yürütmeye başladı. AHMED, daha sonra Suriye'ye geçiş yaptı. Suriye'de bulunduğu 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı sırasında Türk güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldı. Örgütün roket ve füze eylemleri sözde sorumlusu idi.

Münbiç, Rakka, Tel Abyad ve Ayn El Arab şehirlerinin bulunduğu bölgenin Sağlık Komitesi sözde sorumluları arasında yer aldı. Örgütün kadın yapılanması YPJ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren AHMED, Türk güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada yaralandı. AHMED, tedavisi sürerken çocuk ve genç yaştaki Suriyelilerin örgüte kazandırılmasında sözde sorumlu seviyede rol aldı.

