Borsa günün ilk yarısında geriledi

EGM'den DEM Parti'li Otlu'nun ikametinin arandığı haberlerine ilişkin açıklama
EGM'den DEM Parti'li Otlu'nun ikametinin arandığı haberlerine ilişkin açıklama
Türkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!
Türkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!
O görüntüler olay oldu... MEB iki öğrenciyi disipline sevk etti
O görüntüler olay oldu... MEB iki öğrenciyi disipline sevk etti
Erdoğan'dan, Özgür Özel'e: 31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz
Erdoğan'dan, Özgür Özel'e: 31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz
Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammında 'günün şartlarını' işaret etti
Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammında 'günün şartlarını' işaret etti
İstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalı
İstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalı
Adli belgelerdeki kişisel bilgiler için yasal düzenleme yapılmalı!
Adli belgelerdeki kişisel bilgiler için yasal düzenleme yapılmalı!
12 üniversite bitirdi, 4'ünü okuyor: Okul müdürünün hedefi Guinness
12 üniversite bitirdi, 4'ünü okuyor: Okul müdürünün hedefi Guinness
'Misafir vergisi geliyor' ve 'Emekli maaşlarından kesinti yapılacak' iddiaları yalanlandı
'Misafir vergisi geliyor' ve 'Emekli maaşlarından kesinti yapılacak' iddiaları yalanlandı
Ekonomide gözler büyüme, ihracat ve enflasyon verilerine odaklandı
Ekonomide gözler büyüme, ihracat ve enflasyon verilerine odaklandı
Yargıtay, eski raporunu değiştirerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
Yargıtay, eski raporunu değiştirerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
Rekabet Kurumu, ramazan öncesi kırmızı et sektörünü radarına aldı
Rekabet Kurumu, ramazan öncesi kırmızı et sektörünü radarına aldı
Ramazan öncesi marketlere sıkı takip
Ramazan öncesi marketlere sıkı takip
AYM'nin 1 nolu CBK'ya dair kararı yayımlandı
AYM'nin 1 nolu CBK'ya dair kararı yayımlandı
Bakan Şimşek: Bizden duymadığınız haberlere itibar etmeyin
Bakan Şimşek: Bizden duymadığınız haberlere itibar etmeyin
Biden: İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak
Biden: İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak
3 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
3 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Tefeci ve dolandırıcılara 'Kafes' operasyonu
Tefeci ve dolandırıcılara 'Kafes' operasyonu
Bakan Bolat: Ramazan ayında gıda fiyatlarında fahiş artış olmayacak
Bakan Bolat: Ramazan ayında gıda fiyatlarında fahiş artış olmayacak
Bakan Şimşek G20 toplantısı için Brezilya'ya gidiyor
Bakan Şimşek G20 toplantısı için Brezilya'ya gidiyor
Kredi kartı aidatlarına fahiş zam! İşte kart aidatını geri alma formülü
Kredi kartı aidatlarına fahiş zam! İşte kart aidatını geri alma formülü
AK Parti formül arıyor! Emeklilerin gönlü alınacak
AK Parti formül arıyor! Emeklilerin gönlü alınacak
Tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü
Tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü
Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması
'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddialarına yalanlama
'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı
Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı
Açlık sınırı 19 bin TL'ye dayandı, yoksulluk 52 bini aştı
Açlık sınırı 19 bin TL'ye dayandı, yoksulluk 52 bini aştı
TOGG açıkladı: Bu yıl çekiliş yok, kısa sürede teslimat var
TOGG açıkladı: Bu yıl çekiliş yok, kısa sürede teslimat var
Elazığ'da maden ocağındaki göçüğe ilişkin Validen açıklama
Elazığ'da maden ocağındaki göçüğe ilişkin Validen açıklama
Erdoğan'dan YRP açıklaması: Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil
Erdoğan'dan YRP açıklaması: Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kaybederek 9.246,11 puana geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 13:14, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 13:13
Yazdır
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 88,02 puan azalışıyla 9.246,11 puana düştü. Toplam işlem hacmi 63,3 milyar lira olarak belirlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,18 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,12 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliğin devam etmesiyle temkinli bir seyir izlendiğini ifade ederek, söz konusu seyrin yurt içi piyasalara da taşındığını söyledi.

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber