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Altının gramı 2 bin 36 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 36 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 10:33, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 10:29
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Altının gramı 2 bin 36 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki azalışa karşın dolar kurundaki yükselişle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 32 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,2 artarak 2 bin 36 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 880 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,2 azalışla günü 2 bin 32 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 35 dolarda seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliklerin devam etmesinin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını ifade ederek, hafta boyunca ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceği söyledi.

ABD'de yarın açıklanacak büyüme verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını aktaran analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

Para piyasalarında, Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 16 ve haziranda yüzde 60 ile fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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