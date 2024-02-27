Dolar/TL 31,14 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 31,1056'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 primle 31,1390'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 primle 33,8130'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 39,5270'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 103,7 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliklerin devam etmesinin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını ifade etti.

ABD'de yarın açıklanacak büyüme verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını aktaran analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

Para piyasalarında, Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 17 ve haziranda yüzde 58 ile fiyatlanıyor.

Öte yandan, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Brezilya'ya gitmesi bekleniyor.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek toplantıda, cuma gününe kadar Şimşek'in çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi beklenirken, konuya ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.