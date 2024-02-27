İstanbul'da teröristlere para aktaran 15 kişi gözaltında
İstanbul'da terör örgütleri MLKP, TKP/ML ve MKP'nin cezaevlerinde bulunan üyelerine finansal destek sağladığı tespit edilen 15 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 11:01, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 11:03
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütleri MLKP, TKP/ML ve MKP'nin cezaevleri yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında 16 şüphelinin Marmara Bölgesi'ndeki cezaevlerinde kalan terör örgütü mensuplarına aralarında herhangi bir akrabalık bağı olmamasına rağmen 1 Ocak 2016'dan bu yana para yatırdığı belirlendi.
1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor
Örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 15 şüpheliyi yakaladı.
Ekiplerin 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.