İstanbul'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul ve Ankara'da düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

Savcılık bu kapsamda, 10 eski askeri personel ile askeri mahrem yapılanmada "mahrem imam" olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün askeri yapılanmasında faaliyet gösteren bazı şüphelilerin ankesörlü hatlardan periyodik ve ardışık arandığı tespit edildi.

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