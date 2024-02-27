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KADEM, 28 şubat kampanyası ile bu kez 'ikna odalarını' hatırlatıyor

Türk siyasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve "Post-modern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat'ın üzerinden 27 yıl geçti. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 28 Şubat'ın yıldönümünde, o dönem başörtülü öğrencilerin başlarını açtırmak için üniversitelerde kurulan ikna odalarından yola çıkarak bir farkındalık kampanyası hazırladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 13:19, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 13:56
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Türk siyasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve "Post-modern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat'ın üzerinden 27 yıl geçti. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 28 Şubat'ın yıldönümünde, o dönem başörtülü öğrencilerin başlarını açtırmak için üniversitelerde kurulan ikna odalarından yola çıkarak bir farkındalık kampanyası hazırladı. Kampanyanın animasyon filminde, genç kızların dilinden, söz konusu çağdışı uygulama "ikna olduk! ama neye" mottosuyla, dönemin aktörlerini ve ortaya koydukları garabeti farklı bir bakış açısıyla anlatıyor.

28 Şubat zihniyetini karikatürize eden filmde, ikna odasındaki genç kıza "Okula böyle giremezsin!", "Başörtüsüz daha güzelsin!", "Başını açmalısın!", "Başörtün başarına engel!", "Başörtünü çıkartmadan başarılı olamazsın! vs." şeklinde telkinlerde bulunuluyor. Animasyon filmindeki sesler ise Nur Serter, Kemal Alemdaroğlu, Kemal Gürüz gibi dönemin gerçek aktörlerine ait. Telkinlerin sonunda ikna odasından sıkılmış, bunalmış olarak çıkan genç kız "Ben sadece saygısız ve tutarsız olduklarına ikna oldum." diyerek maruz kaldığı durumu ti'ye alıyor ve izleyiciye "Peki, siz neye ikna oldunuz?" Diye soruyor.

Kampanya ile toplumun özellikle dindar kesimini hedef alan yasakçı uygulamalarla insanların hayatında derin yaralar açan, okullarından, işinden, akademik hayatlarından uzaklaştıran, yargılayan hatta ceza veren, özetle toplumda travmatik etkiler bırakan 28 Şubat post-modern darbe dönemine, başörtüsü yasakları üzerinden dikkat çekmek amaçlanıyor.
Haber mecralarının desteği ile sosyal medya üzerinden paylaşımı ve tt çalışması yapılacak "İkna olduk!" mottolu kampanya videosu, aynı zamanda kampanyaya destek veren haber sitelerinde yer alacak.

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