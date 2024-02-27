EGM'den DEM Parti'li Otlu'nun ikametinin arandığı haberlerine ilişkin açıklama
EGM'den DEM Parti'li Otlu'nun ikametinin arandığı haberlerine ilişkin açıklama
Türkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!
Türkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!
O görüntüler olay oldu... MEB iki öğrenciyi disipline sevk etti
O görüntüler olay oldu... MEB iki öğrenciyi disipline sevk etti
Erdoğan'dan, Özgür Özel'e: 31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz
Erdoğan'dan, Özgür Özel'e: 31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz
Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammında 'günün şartlarını' işaret etti
Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammında 'günün şartlarını' işaret etti
İstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalı
İstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalı
Adli belgelerdeki kişisel bilgiler için yasal düzenleme yapılmalı!
Adli belgelerdeki kişisel bilgiler için yasal düzenleme yapılmalı!
12 üniversite bitirdi, 4'ünü okuyor: Okul müdürünün hedefi Guinness
12 üniversite bitirdi, 4'ünü okuyor: Okul müdürünün hedefi Guinness
'Misafir vergisi geliyor' ve 'Emekli maaşlarından kesinti yapılacak' iddiaları yalanlandı
'Misafir vergisi geliyor' ve 'Emekli maaşlarından kesinti yapılacak' iddiaları yalanlandı
Ekonomide gözler büyüme, ihracat ve enflasyon verilerine odaklandı
Ekonomide gözler büyüme, ihracat ve enflasyon verilerine odaklandı
Yargıtay, eski raporunu değiştirerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
Yargıtay, eski raporunu değiştirerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
Rekabet Kurumu, ramazan öncesi kırmızı et sektörünü radarına aldı
Rekabet Kurumu, ramazan öncesi kırmızı et sektörünü radarına aldı
Ramazan öncesi marketlere sıkı takip
Ramazan öncesi marketlere sıkı takip
AYM'nin 1 nolu CBK'ya dair kararı yayımlandı
AYM'nin 1 nolu CBK'ya dair kararı yayımlandı
Bakan Şimşek: Bizden duymadığınız haberlere itibar etmeyin
Bakan Şimşek: Bizden duymadığınız haberlere itibar etmeyin
Biden: İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak
Biden: İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak
3 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
3 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Tefeci ve dolandırıcılara 'Kafes' operasyonu
Tefeci ve dolandırıcılara 'Kafes' operasyonu
Bakan Bolat: Ramazan ayında gıda fiyatlarında fahiş artış olmayacak
Bakan Bolat: Ramazan ayında gıda fiyatlarında fahiş artış olmayacak
Bakan Şimşek G20 toplantısı için Brezilya'ya gidiyor
Bakan Şimşek G20 toplantısı için Brezilya'ya gidiyor
Kredi kartı aidatlarına fahiş zam! İşte kart aidatını geri alma formülü
Kredi kartı aidatlarına fahiş zam! İşte kart aidatını geri alma formülü
AK Parti formül arıyor! Emeklilerin gönlü alınacak
AK Parti formül arıyor! Emeklilerin gönlü alınacak
Tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü
Tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü
Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması
'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddialarına yalanlama
'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı
Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı
Açlık sınırı 19 bin TL'ye dayandı, yoksulluk 52 bini aştı
Açlık sınırı 19 bin TL'ye dayandı, yoksulluk 52 bini aştı
TOGG açıkladı: Bu yıl çekiliş yok, kısa sürede teslimat var
TOGG açıkladı: Bu yıl çekiliş yok, kısa sürede teslimat var
Elazığ'da maden ocağındaki göçüğe ilişkin Validen açıklama
Elazığ'da maden ocağındaki göçüğe ilişkin Validen açıklama
Erdoğan'dan YRP açıklaması: Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil
Erdoğan'dan YRP açıklaması: Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil
Ana sayfaHaberler Yaşam

12 üniversite bitirdi, 4'ünü okuyor: Okul müdürünün hedefi Guinness

Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alpaslan Yüksel, 12 üniversite bitirdi. Halen dört üniversite eğitimine devam eden okul müdürünün hedefi toplam 17 üniversite bitirmek ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 13:22, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 14:25
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Okuma azmiyle hayranlık oluşturan Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alpaslan Yüksel, 47 yıla ilk ve orta öğretimin yanı sıra 12 üniversite sığdırdı.

Yüksel şu anda 4 farklı üniversitede 4 farklı bölüm okuyor.

"47 yaşındayım, 47 yıla 12 üniversite sığdırdım. İlk üniversitemi 2001 yılında bitirdim. Erzurum Atatürk Üniversitesi İngilizce Dil Edebiyat Bölümü'nden mezun oldum. Sonra eğitim-öğretim hayatına öğretmenliğe başladım." diyerek eğitim hayatı hakkında bilgi veren Yüksel'in hayatını bir kitapta okuduğu cümle değiştirdi.

"4 FARKLI ÜNİVERSİTEDE 4 FARKLI BÖLÜM OKUYORUM"

Yüksel, "Zevkle, aşkla mesleğimizi yaparken kitap okurken bir cümle kaldı aklımda 'Bir öğretmen öğrenmeyi kesince, öğretmeyi de keser, böylece sabitleşir. Yol gösteremeyen bir yol işaret levhası olur. 'Öğretmen, öğretmen olabilmesi için öğrenci kalmalıdır' sözü beni çok etkilemiştir. Bu söz üzerine tekrar üniversite okumaya karar verdim. Ve fizyoterapiden kamu yönetimine, tarihten sosyal medya yönetimine kadar 12 üniversite bitirdim. Hali hazırda 4 farklı üniversitede, 4 farklı bölüm okumaktayım." dedi.

"Tek başıma değil eşimle ve oğlumla beraber mezun olduk." diyen Yüksel, sözlerine şunları ekledi:

"Oğlum 3 üniversite bitirdi. Eşim de üçüncü üniversiteyi okuyor. Bundan sonraki hedefimde şu anda İtalyan bir vatandaşta olan Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki 16 üniversite rekorunu kırmak, ülkeme 17. üniversiteyi ve daha sonraki üniversiteleri kazandırmak."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber