12 üniversite bitirdi, 4'ünü okuyor: Okul müdürünün hedefi Guinness

Okuma azmiyle hayranlık oluşturan Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alpaslan Yüksel, 47 yıla ilk ve orta öğretimin yanı sıra 12 üniversite sığdırdı.

Yüksel şu anda 4 farklı üniversitede 4 farklı bölüm okuyor.

"47 yaşındayım, 47 yıla 12 üniversite sığdırdım. İlk üniversitemi 2001 yılında bitirdim. Erzurum Atatürk Üniversitesi İngilizce Dil Edebiyat Bölümü'nden mezun oldum. Sonra eğitim-öğretim hayatına öğretmenliğe başladım." diyerek eğitim hayatı hakkında bilgi veren Yüksel'in hayatını bir kitapta okuduğu cümle değiştirdi.

"4 FARKLI ÜNİVERSİTEDE 4 FARKLI BÖLÜM OKUYORUM"

Yüksel, "Zevkle, aşkla mesleğimizi yaparken kitap okurken bir cümle kaldı aklımda 'Bir öğretmen öğrenmeyi kesince, öğretmeyi de keser, böylece sabitleşir. Yol gösteremeyen bir yol işaret levhası olur. 'Öğretmen, öğretmen olabilmesi için öğrenci kalmalıdır' sözü beni çok etkilemiştir. Bu söz üzerine tekrar üniversite okumaya karar verdim. Ve fizyoterapiden kamu yönetimine, tarihten sosyal medya yönetimine kadar 12 üniversite bitirdim. Hali hazırda 4 farklı üniversitede, 4 farklı bölüm okumaktayım." dedi.

"Tek başıma değil eşimle ve oğlumla beraber mezun olduk." diyen Yüksel, sözlerine şunları ekledi:

"Oğlum 3 üniversite bitirdi. Eşim de üçüncü üniversiteyi okuyor. Bundan sonraki hedefimde şu anda İtalyan bir vatandaşta olan Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki 16 üniversite rekorunu kırmak, ülkeme 17. üniversiteyi ve daha sonraki üniversiteleri kazandırmak."