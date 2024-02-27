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Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammında 'günün şartlarını' işaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iki yıla yakın süredir uygulanan yüzde 25'lik kira zammı sınırının akıbetini 'zamanın göstereceğini' vurguladı.

Haber Giriş : 27 Şubat 2024 14:12, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 16:57
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Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının önüne geçmesi amacıyla getirilen uygulama, geçen yıl bir seneliğine uzatılmıştı. Uygulama Temmuz 2024'te sona eriyor.

Haber Global'e konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 Temmuz'da sona erecek olan yüzde 25'lik kira tavan zam oranı uygulamasının devam edip etmeyeceğiyle ilgili bilgi verdi.

Bakan Tunç şunları söyledi: "Önceliğimiz enflasyon hedefinin tutturulması. Pandeminin etkisi, depremin etkisi, diğer etkenler ekonomimizi olumsuz etkileyen hususlar. Tüm dünya etkilendi. Meclis böyle bir tedbiri düşündü haklı olarak. Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde Meclisimizin vereceği karardır. Ev sahibi ve kiracı arasında arabulucu sistemini başlattık. Bu konudaki tartışmaları bir nebze aşağı çektik.

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