Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammında 'günün şartlarını' işaret etti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iki yıla yakın süredir uygulanan yüzde 25'lik kira zammı sınırının akıbetini 'zamanın göstereceğini' vurguladı.
Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının önüne geçmesi amacıyla getirilen uygulama, geçen yıl bir seneliğine uzatılmıştı. Uygulama Temmuz 2024'te sona eriyor.
Haber Global'e konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 Temmuz'da sona erecek olan yüzde 25'lik kira tavan zam oranı uygulamasının devam edip etmeyeceğiyle ilgili bilgi verdi.
Bakan Tunç şunları söyledi: "Önceliğimiz enflasyon hedefinin tutturulması. Pandeminin etkisi, depremin etkisi, diğer etkenler ekonomimizi olumsuz etkileyen hususlar. Tüm dünya etkilendi. Meclis böyle bir tedbiri düşündü haklı olarak. Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde Meclisimizin vereceği karardır. Ev sahibi ve kiracı arasında arabulucu sistemini başlattık. Bu konudaki tartışmaları bir nebze aşağı çektik.