Erdoğan'dan, Özgür Özel'e: 31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz

31 Mart'taki yerel seçimlere 33 gün kala, seçim meydanları hareketli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa mitinginde konuşuyor.

ERDOĞAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E: BOYNUNA VURULAN PRANGALARDAN KURTULACAĞI GÜN ÇOK YAKIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde muhalefet vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i isim vermeden memleketinde eleştiren Erdoğan, ''31 Mart'ta onu da özgürleştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu buralarda öttürmeye heveslenen biri var. Buradan kendisine sesleniyorum hiç merak etmesin kendini boşuna paralamasın boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. 31 Mart'ta onu da özgürleştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız bir önceki gibi.

''NEREDE TERÖRİSTAN?''

Tendürek'te inlerine girdik. Nerede teröristan, terör örgütleri? Hepsi şu anda darmadağın.

''EKONOMİDEKİ SIKINTILAR YIL SONUNDAN İTİBAREN HAFİFLEMEYE BAŞLAYACAK''

Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hafiflemeye başladığını, önümüzdeki yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Hiçbir şey üretmeden, program, proje geliştirmeden, milleti kendilerine mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur. Şimdiki CHP Genel Başkanı'nı zaten kimsenin taktığı yok. Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki Manisa Saruhanlı'da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler.

''BÖYLE SİYASET OLMAZ''

Her işi gizli saklı yapmayı adet bildiler, İstanbul ve Mersin'de kurulan kirli ittifakın farkındayız. Türkiye düşmanı çevrelerle hareket etmekten çekinmediler, şehirlerimizin geleceği kirli pazarlıkların mezesi yapılamaz. Bırakın dünyada ve Türkiye'de ne olup bittiğini, kendi memleketleriyle bile ilgilenme gereği duymuyorlar. Böyle siyaset olmaz. 3-5 belediye alacağız diye siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz. Kadınlarımızın, gençlerimizin, çalışanlarımızın, emeklilerimizin beklentileri, hakları bu kifayetsiz muhterislerin insafına bırakılamaz.''