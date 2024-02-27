Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı andı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını ülkesine ve milletine adayan, ilim, devlet ve siyaset adamı, eski başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

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