RTÜK'ten sosyal medya kanalı Vole'ye 72 saatlik süre

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası spor yayını yapan bazı mecralarda gerek kulüpleri gerekse hakem Abdülkadir Bitigen'i hedef alan açıklamalar ve hakaretler üzerine gerekli ön incelemelerin yapıldığı kaydedilerek, bu tür yayınların denetimi hususunda Youtube ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

RTÜK yönetiminin ilgili yayından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile görüştüğünü bildirilen açıklamada, "TFF Başkanımız da benzer yayınlar konusunda oldukça hassas ve duyarlıdır. Gelecek dönemde olası hukuki düzenlemelerin ardından sosyal medya mecralarının RTÜK'ün denetim süreçlerimize tabi olması beklenmektedir. Öte yandan ilgili içeriğin yayınlandığı "VOLE" isimli platformun mobil cihaz uygulamasının bulunduğu, bu mecra üzerinden kataloglar halinde isteğe bağlı internet yayıncılığı yaptığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Mobil uygulama üzerinden yayın yapan kuruluşların RTÜK'ten lisans almalarının zorunlu olduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi ile İzin ve Tahsisler Dairesinin teknik çalışmalarının ardından mobil uygulama üzerinden izinsiz yayın yapan 'VOLE', lisans alması yönünde uyarılacak ve kuruluşa 72 saat süre verilerek müracaat etmesi beklenecektir. Gereken süre içinde lisans başvurusu yapılmaması halinde ise, platforma erişim engeli için mahkeme süreçleri başlatılacaktır."