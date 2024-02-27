Bakan Özhaseki: Önümüzdeki ay itibarıyla dağıtacağımız konutlar 75 bini bulacak

Bakan Özhaseki, AK Parti Doğanşehir Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Malatya'nın depremde ağır hasar aldığını ve yeniden ayağa kaldırılması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Deprem zamanında belediyelerin hangi partiden olduğuna asla bakmadıklarını dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"1390 belediyeden 815 belediye AK Partili. Hepsini aradık ve 'ufak tefek önemli işlerinizi devam ettirin ama her şeyi bırakın, hepiniz görevli olduğunuz yere gideceksiniz' dedik. Bazen ara ara bu konuyu siyasi politika konusu yapanlara diyorum ki Hatay CHP'de değil mi ? Evet. Bizim en büyük belediyelerimizden Konya, Bursa, Denizli ve mali yönden en güçlü belediyemiz Kocaeli bunların hepsini Hatay'a gönderdim. Niye, çünkü insan bizim insanımız. Baştaki idare hiç önemli değil, o gelir geçer. O yüzden her tarafta gece gündüz çalıştık."

Deprem bölgesinde binlerce konutun yapımının devam ettiğini ifade eden Özhaseki, "Önümüzdeki ay itibarıyla dağıtacağımız konutlar 75 bini bulacak. Sonra her ay 10 bin, 15 bin civarında konutu bitirip teslim edeceğiz. Doğanşehir ilçemizde 6 bin 900 civarında hak sahibi belirlendi. Bunların neredeyse tamamının inşaatına başladık. İnşallah onları en kısa zamanda bitirip teslim edeceğiz. Sizler evlerinizde oturana kadar buradan gitmeyeceğiz, bunu bilin." dedi.

AK Parti'nin 22 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatan Özhaseki, tek amaçlarının millete ve vatana hizmet olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın derdinin millet ve hizmet olduğunu belirten Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Geçtiğimiz seçimde karşımızda bir ittifak vardı. Adına Millet İttifakı diyorlardı. Nerde şimdi onlar, yoklar, darmadağın oldular. O günlerde birbirlerine övgüler diziyorlardı. Müthiş demokratlardı, hani ülkeyi kurtaracaklardı, ne oldu? Şimdi başladı itiraflar. 'Zaten biz bu Kılıçdaroğlu'nu hiç sevmemiştik.' Milletvekili diyor ki 'ben zaten buna oy vermemiştim.' Oradaki başka bir siyasi parti diyor ki 'Bunun seçilemeyeceği belliydi zaten.' Emin olun, bu söylediğimin hepsini kendileri diyorlar. Allah'tan işbaşına gelmemişler. Gelselerdi bu inşaatların hepsi kalırdı. Bunun farkındayız biz. Bunların hiçbir fikri birbirine benzemiyor."

Programa, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, AK Parti Doğanşehir Belediye Başkan adayı Zekeriya Çelebi, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, MHP İl Başkanı Gökhan Gök ve çok sayıda partili katıldı.