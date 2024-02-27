Direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 4 günlük bebek ve annesi yaralandı
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 17:23, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 17:24
Sanayi Sitesi mevkisinde Müzeyyen Kapıcı idaresindeki 37 AC 570 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Sürücü Müzeyyen Kapıcı ile kızı Fatma Kırdı ve 4 günlük torunu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Müzeyyen Kapıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.