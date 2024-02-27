Akşener'den CHP seçmenine sert sözler: Biz sizin için mi parti kurduk?

Ekonomide gözler enflasyon verilerinde
Ekonomide gözler enflasyon verilerinde
RTÜK'ten spor yayınlarına inceleme
RTÜK'ten spor yayınlarına inceleme
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Gelecek yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğiz
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Gelecek yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğiz
Yerli kart TROY'a talep artıyor
Yerli kart TROY'a talep artıyor
EGM'den DEM Parti'li Otlu'nun ikametinin arandığı haberlerine ilişkin açıklama
EGM'den DEM Parti'li Otlu'nun ikametinin arandığı haberlerine ilişkin açıklama
Türkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!
Türkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!
O görüntüler olay oldu... MEB iki öğrenciyi disipline sevk etti
O görüntüler olay oldu... MEB iki öğrenciyi disipline sevk etti
Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammında 'günün şartlarını' işaret etti
Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammında 'günün şartlarını' işaret etti
İstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalı
İstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalı
Adli belgelerdeki kişisel bilgiler için yasal düzenleme yapılmalı!
Adli belgelerdeki kişisel bilgiler için yasal düzenleme yapılmalı!
12 üniversite bitirdi, 4'ünü okuyor: Okul müdürünün hedefi Guinness
12 üniversite bitirdi, 4'ünü okuyor: Okul müdürünün hedefi Guinness
'Misafir vergisi geliyor' ve 'Emekli maaşlarından kesinti yapılacak' iddiaları yalanlandı
'Misafir vergisi geliyor' ve 'Emekli maaşlarından kesinti yapılacak' iddiaları yalanlandı
Yargıtay, eski raporunu değiştirerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
Yargıtay, eski raporunu değiştirerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
Rekabet Kurumu, ramazan öncesi kırmızı et sektörünü radarına aldı
Rekabet Kurumu, ramazan öncesi kırmızı et sektörünü radarına aldı
Ramazan öncesi marketlere sıkı takip
Ramazan öncesi marketlere sıkı takip
AYM'nin 1 nolu CBK'ya dair kararı yayımlandı
AYM'nin 1 nolu CBK'ya dair kararı yayımlandı
Bakan Şimşek: Bizden duymadığınız haberlere itibar etmeyin
Bakan Şimşek: Bizden duymadığınız haberlere itibar etmeyin
Biden: İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak
Biden: İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak
3 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
3 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Tefeci ve dolandırıcılara 'Kafes' operasyonu
Tefeci ve dolandırıcılara 'Kafes' operasyonu
Bakan Bolat: Ramazan ayında gıda fiyatlarında fahiş artış olmayacak
Bakan Bolat: Ramazan ayında gıda fiyatlarında fahiş artış olmayacak
Bakan Şimşek G20 toplantısı için Brezilya'ya gidiyor
Bakan Şimşek G20 toplantısı için Brezilya'ya gidiyor
Kredi kartı aidatlarına fahiş zam! İşte kart aidatını geri alma formülü
Kredi kartı aidatlarına fahiş zam! İşte kart aidatını geri alma formülü
AK Parti formül arıyor! Emeklilerin gönlü alınacak
AK Parti formül arıyor! Emeklilerin gönlü alınacak
Tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü
Tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü
Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması
'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddialarına yalanlama
'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı
Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı
Açlık sınırı 19 bin TL'ye dayandı, yoksulluk 52 bini aştı
Açlık sınırı 19 bin TL'ye dayandı, yoksulluk 52 bini aştı
TOGG açıkladı: Bu yıl çekiliş yok, kısa sürede teslimat var
TOGG açıkladı: Bu yıl çekiliş yok, kısa sürede teslimat var
Ana sayfaHaberler Siyasi

Akşener'den CHP seçmenine sert sözler: Biz sizin için mi parti kurduk?

Ankara Mamak'ta esnaf ziyareti gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li bir vatandaşla yaşadığı tartışmasında, "Sizin için mi parti kurduk biz? Biz bu millet için parti kurduk. Vermeyin kardeşim bize oy, gidin Cumhuriyet Halk Partisini destekleyin, seçtirin. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 18:45, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 20:47
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mamak'ta Çarşı İçi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Akşener, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Akşener, Fidan Çağlar isimli bir vatandaşla tartışma yaşadı. İYİ Parti lideri ile konuşan Fidan Çağlar, kıyafetlerini göstererek, "Üstümü başımı görüyorsun, daha ben eskilerimle duruyorum. Bari bölük bölük bölmeyin de, milletvekilliğinde güzelce aldınız da niye şimdi belediye başkanlığında ayrılıyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklediniz. Şimdi niye desteklemiyorsunuz. Perişan oluyoruz" dedi.

"DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be"

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, Çağlar'a "zamanında biz seçtirdik" diye konuşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün de tek başımıza girelim, görelim dedik. Hangi milletvekilini aldık biz. Oy vermeyin siz de. Niye benim yüzümden perişan oluyorsun. Şu ana kadar elbisendeki bu eskiliğin sebebi ben miyim? Mansur Bey'i seçtik, niye bunu düzeltemedi o zaman? Cumhurbaşkanlığını niye seçtirmediniz? Sizin için mi parti kurduk biz? Biz bu millet için parti kurduk. Vermeyin kardeşim bize oy, gidin Cumhuriyet Halk Partisini destekleyin, seçtirin. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be."

Akşener, bu tartışmanın ardından "Bugün de CHP'liler organize oldu" yorumunu yaptı.

"Cumhuriyet Halk Partisini var etmek için mi kurulduk"

Akşener, esnaf ziyareti sırasında gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Bir muhabirin 'Yaşanan bu tartışma sizce provokasyon mu? Yoksa spontane mi?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"İster bir vatandaşa böyle deyin densin, isterse kendiliğinden desin can baş üstünedir. Orada bir sorun yok. Ben isteyenim, o kişi oy verir vermez ayrı bir şey. İstediğiniz süre içerisinde seçmen veli nimet olmalıdır. Türkiye bunu kaçırdı. Biz bir siyasi partiyiz. Vatandaşın karşısına kendimizi tarttırmak üzere çıkabiliriz. Vatandaş bana der ki; 'Ey Meral Akşener kendini tarttırdın, seni sınıfta bırakıyorum' o zaman bana düşen hadi bakalım eyvallah demektir. Bizim partimiz başkalarının varlığını sağlamak üzere kurulmuş bir parti değil. Sizin ihtiyaçlarınızı gidermek için proje üreten, onun üzerine rekabet yapan ortamı oluşturmak için partiyi kurduk. Sayın İmamoğlu ve sayın Mansur Yavaş ile ilgili problemli bir cümle, kelime etmemeye çalışıyorum. Seçilmelerinde ister toz zerresi ister de x miktar payı olan bir insanım. Aleyhlerinde yanlış bir kelam etmemeye gayret ediyorum. Bu arkadaşlarımızın karşısına aday çıkartmak 'vurun kahpeye' anlamına gelmez. Biz Cumhuriyet Halk Partisini var etmek için mi kurulduk? Bizim partimizin mensupları kadar ve şahsen benim kadar her 2 taraftan da hakaret yiyen yoktur."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber