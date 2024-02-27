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Gazze'nin kuzeyinde 2 bebek açlıktan öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 4 aydan uzun süredir saldırılarıyla açlığa sürüklediği ve insani yardımın girişini engellediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da 2 bebeğin açlıktan öldüğünü duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 20:37, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 21:04
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Gazze'nin kuzeyinde 2 bebek açlıktan öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesine yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) sebebiyle hayati tehlikesi bulunan çok sayıda bebeğin getirildiği belirtildi.

Gazze'de açlık ve susuzluğun binlerce çocuk ve hamile kadının ölümüne sebep olduğu belirtilen açıklamada, "Kemal Advan Hastanesinde yetersiz beslenme ve sıvı kaybı sebebiyle 2 bebek hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Yardım çağrısı yapılan açıklamada, "Sıvı kaybı ve yetersiz beslenmeden sıkıntı çeken insanları muayene ve tedavi etmek ve insani bir felaketi önlemek için uluslararası kuruluşlara yerinden edilenlerin kaldığı barınaklarda kapsamlı bir tıbbi denetim yapma çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Kadınları ve çocukları korumanın, Gazze Şeridi'ni vuran kıtlıktan kurtulma çözümleri sağlamanın Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki kuruluşların ahlaki sorumluluğu ve görevi olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Uluslararası topluma, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde hedef alma, aç bırakma ve salgın hastalıklar yoluyla işlediği soykırım suçlarını durdurma çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, şubat ayında Gazze'ye giren insani yardımın önceki aya göre yüzde 50 oranında azaldığını belirtmiş, "Çaresiz yaşam koşullarındaki 2 milyon Filistinlinin artan ihtiyaçlarını karşılamak için yardımların azalması değil artması gerekiyordu." açıklamasını yapmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 878 Filistinli öldürüldü, 70 bin 215 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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