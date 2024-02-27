Buzdolabı patladı, iki ev yandı

Edinilen bilgiye göre, buzdolabının patlaması neticesinde köyde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında birbirine bitişik halde bulunan, Satı Dere ve Recep Dere'ye ait evler kullanılamaz hale geldi.

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