Buzdolabı patladı, iki ev yandı

Bir günde 7 kadın cinayeti
Bir günde 7 kadın cinayeti
Emekli promosyonlarında son gün 29 Şubat
Emekli promosyonlarında son gün 29 Şubat
Ekonomide gözler enflasyon verilerinde
Ekonomide gözler enflasyon verilerinde
RTÜK'ten spor yayınlarına inceleme
RTÜK'ten spor yayınlarına inceleme
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Gelecek yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğiz
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Gelecek yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğiz
Yerli kart TROY'a talep artıyor
Yerli kart TROY'a talep artıyor
EGM'den DEM Parti'li Otlu'nun ikametinin arandığı haberlerine ilişkin açıklama
EGM'den DEM Parti'li Otlu'nun ikametinin arandığı haberlerine ilişkin açıklama
Türkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!
Türkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!
O görüntüler olay oldu... MEB iki öğrenciyi disipline sevk etti
O görüntüler olay oldu... MEB iki öğrenciyi disipline sevk etti
Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammında 'günün şartlarını' işaret etti
Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammında 'günün şartlarını' işaret etti
İstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalı
İstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalı
Adli belgelerdeki kişisel bilgiler için yasal düzenleme yapılmalı!
Adli belgelerdeki kişisel bilgiler için yasal düzenleme yapılmalı!
12 üniversite bitirdi, 4'ünü okuyor: Okul müdürünün hedefi Guinness
12 üniversite bitirdi, 4'ünü okuyor: Okul müdürünün hedefi Guinness
'Misafir vergisi geliyor' ve 'Emekli maaşlarından kesinti yapılacak' iddiaları yalanlandı
'Misafir vergisi geliyor' ve 'Emekli maaşlarından kesinti yapılacak' iddiaları yalanlandı
Yargıtay, eski raporunu değiştirerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
Yargıtay, eski raporunu değiştirerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
Rekabet Kurumu, ramazan öncesi kırmızı et sektörünü radarına aldı
Rekabet Kurumu, ramazan öncesi kırmızı et sektörünü radarına aldı
Ramazan öncesi marketlere sıkı takip
Ramazan öncesi marketlere sıkı takip
AYM'nin 1 nolu CBK'ya dair kararı yayımlandı
AYM'nin 1 nolu CBK'ya dair kararı yayımlandı
Bakan Şimşek: Bizden duymadığınız haberlere itibar etmeyin
Bakan Şimşek: Bizden duymadığınız haberlere itibar etmeyin
Biden: İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak
Biden: İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak
3 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
3 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Tefeci ve dolandırıcılara 'Kafes' operasyonu
Tefeci ve dolandırıcılara 'Kafes' operasyonu
Bakan Bolat: Ramazan ayında gıda fiyatlarında fahiş artış olmayacak
Bakan Bolat: Ramazan ayında gıda fiyatlarında fahiş artış olmayacak
Bakan Şimşek G20 toplantısı için Brezilya'ya gidiyor
Bakan Şimşek G20 toplantısı için Brezilya'ya gidiyor
Kredi kartı aidatlarına fahiş zam! İşte kart aidatını geri alma formülü
Kredi kartı aidatlarına fahiş zam! İşte kart aidatını geri alma formülü
AK Parti formül arıyor! Emeklilerin gönlü alınacak
AK Parti formül arıyor! Emeklilerin gönlü alınacak
Tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü
Tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü
Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması
'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddialarına yalanlama
'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı
Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Buzdolabı patladı, iki ev yandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde buzdolabının patlaması neticesinde çıkan yangında iki ev yandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 21:58, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 22:37
Yazdır
Buzdolabı patladı, iki ev yandı

Olay, Cide ilçesi Karakadı köyü Kabaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, buzdolabının patlaması neticesinde köyde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında birbirine bitişik halde bulunan, Satı Dere ve Recep Dere'ye ait evler kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber