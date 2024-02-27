Nemrut Krater Gölü NASA astronotlarının gözdesi oldu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nün NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 23:33, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 23:59
Her yıl binlerce turist alan Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün, NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi. NASA'nın resmi X hesabından yayınlanan ve, "Harika bir kaldera Türkiye'deki Nemrut Dağı'nın karla kaplı kalderasının bu fotoğrafını bir @Space_Station astronotu çekti. Kalderanın doğu yarısı geçmiş patlamalardan kaynaklanan katılaşmış lav akıntılarına sahiptir. Nemrut Gölü'nü besleyen kaplıcalar batı yarısına akıyor" notuyla paylaşılan fotoğraf büyük beğeni aldı.