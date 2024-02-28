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Bursa'da 3. kattaki evinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 3. kattaki evinin penceresinden düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 07:14, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 07:14
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Bursa'da 3. kattaki evinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Selçuk Hatun Mahallesi Ressam Şefik Bursalı Caddesi'nde, 11 yaşındaki Şefika Ç, 5 katlı binanın 3. kattaki evinin penceresinden kaldırıma düştü.

Ağır yaralanan çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Şefika Ç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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