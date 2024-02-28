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CHP-DEM ittifakı büyüyor! Pazarlık son güne kadar devam edecek

Yerel seçime sayılı günler kala CHP, İstanbul'da 'Kent uzlaşısı' adıyla DEM Parti ile iş birliğine giderken, DEM Parti'nin İzmit ilçesinde de adayını çekeceği iddia edilmişti.Ancak DEM Parti iddiaları yalanladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 07:18, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 07:19
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CHP-DEM ittifakı büyüyor! Pazarlık son güne kadar devam edecek

'Kent uzlaşısı' adıyla CHP ile İstanbul'un 20'den fazla ilçesinde iş birliğine giden DEM Parti'nin Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de adayını çekeceği iddia edilmişti. Bu iddia dün DEM Parti Genel Merkezi tarafından yalanlandı.

DEM Parti, CHP ile yapılan görüşmeler sonrası İzmit'te Fatma Hürriyet Kaplan'ı destekleme kararı almış, Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan "Biz muhalefete kaybettirmek istemiyoruz. Tamamen kent uzlaşısı kapsamında yaptığımız değerlendirmenin bir sonucu" demişti.

Tan'ın bu açıklamasına rağmen dün DEM Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada "İzmit'te kendi belediye başkan adayımızı geri çektiğimiz ve CHP'li adayı destekleyeceğimiz iddiaları asılsızdır. Belediye başkan adayı arkadaşımız başvurusunu yapmış ve onaylanmıştır" ifadeleri kullandı.

CHP, daha önce DEM Parti lehine Mersin'de Toroslar ve Akdeniz ilçesinde aday çıkarmamıştı. CHP ile DEM Parti arasındaki pazarlığın, kesin listelerin belirleneceği son güne kadar sürmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul ve Adana'da, DEM Parti'nin adaylarını CHP lehine geri çekilebileceği ileri sürülüyor.

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