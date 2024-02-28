İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 08:15, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 08:09
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Milli İstihbarat Teşkilatı ile ortak yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne operasyon düzenlendi.
İstanbul'da faaliyet gösteren hücre evlerine yönelik ve halen örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilen kişilere yönelik İstanbul'da 12 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında; aralarında kamu kurumlarından ihraç personeller ile ve haklarında aranma kararı ve kesinleşmiş hapis cezası olanların da bulunduğu toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.