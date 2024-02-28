Meteoroloji'den 3 ile 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre,

rüzgarın; Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın bu gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, baca gazı zehirlenmeleri, tipi, kar birikmesi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.