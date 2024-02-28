Ormanda kaybolan PTT çalışanından acı haber

Mart ayında 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak
Mart ayında 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak
Hızlı tren Karadeniz'e ulaşacak
Hızlı tren Karadeniz'e ulaşacak
İletişim Başkanlığı Bakan Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği iddiasını yalanladı
İletişim Başkanlığı Bakan Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği iddiasını yalanladı
Zehir tacirlerine 15 ilde operasyon: 881 gözaltı
Zehir tacirlerine 15 ilde operasyon: 881 gözaltı
Prof. Dr. Naci Görür: O bölge çok kötü bir zemin üzerinde
Prof. Dr. Naci Görür: O bölge çok kötü bir zemin üzerinde
Hazine ve Maliye Bakanlığından 1212 kumar sitesi için suç duyurusu
Hazine ve Maliye Bakanlığından 1212 kumar sitesi için suç duyurusu
AYM, CİMER kararnamesini kısmen iptal etti
AYM, CİMER kararnamesini kısmen iptal etti
81 il, 100 il olacak mı?
81 il, 100 il olacak mı?
Dövizle ödeme yasağı esnetildi
Dövizle ödeme yasağı esnetildi
Kredi Kartı düzenlemesinde ne var?
Kredi Kartı düzenlemesinde ne var?
11 firma et fiyatını ortak belirleyip, fiyatları artırıyor!
11 firma et fiyatını ortak belirleyip, fiyatları artırıyor!
Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyonun tek haneye inmesini bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyonun tek haneye inmesini bekliyoruz
Zorunlu karşılıklara faiz TL mevduatları coşturdu
Zorunlu karşılıklara faiz TL mevduatları coşturdu
'Ya yolda şarj biterse' korkusu sona eriyor: Mobil şarj istasyonu yollarda
'Ya yolda şarj biterse' korkusu sona eriyor: Mobil şarj istasyonu yollarda
CHP-DEM ittifakı büyüyor! Pazarlık son güne kadar devam edecek
CHP-DEM ittifakı büyüyor! Pazarlık son güne kadar devam edecek
Bir günde 7 kadın cinayeti
Bir günde 7 kadın cinayeti
Emekli promosyonlarında son gün 29 Şubat
Emekli promosyonlarında son gün 29 Şubat
Ekonomide gözler enflasyon verilerinde
Ekonomide gözler enflasyon verilerinde
RTÜK'ten spor yayınlarına inceleme
RTÜK'ten spor yayınlarına inceleme
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Gelecek yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğiz
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Gelecek yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğiz
Yerli kart TROY'a talep artıyor
Yerli kart TROY'a talep artıyor
EGM'den DEM Parti'li Otlu'nun ikametinin arandığı haberlerine ilişkin açıklama
EGM'den DEM Parti'li Otlu'nun ikametinin arandığı haberlerine ilişkin açıklama
Türkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!
Türkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!
O görüntüler olay oldu... MEB iki öğrenciyi disipline sevk etti
O görüntüler olay oldu... MEB iki öğrenciyi disipline sevk etti
Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammında 'günün şartlarını' işaret etti
Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammında 'günün şartlarını' işaret etti
İstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalı
İstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalı
Adli belgelerdeki kişisel bilgiler için yasal düzenleme yapılmalı!
Adli belgelerdeki kişisel bilgiler için yasal düzenleme yapılmalı!
12 üniversite bitirdi, 4'ünü okuyor: Okul müdürünün hedefi Guinness
12 üniversite bitirdi, 4'ünü okuyor: Okul müdürünün hedefi Guinness
'Misafir vergisi geliyor' ve 'Emekli maaşlarından kesinti yapılacak' iddiaları yalanlandı
'Misafir vergisi geliyor' ve 'Emekli maaşlarından kesinti yapılacak' iddiaları yalanlandı
Yargıtay, eski raporunu değiştirerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
Yargıtay, eski raporunu değiştirerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ormanda kaybolan PTT çalışanından acı haber

Denizli'de yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan PTT çalışanı Süleyman Özsoydan'ı (37) arama çalışması başlatılmıştı. Soydan'ın cansız bedeni 40 metre derinlikteki uçurumda çalılıkların arasında bulundu. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 09:10, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 11:51
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde yaşayan PTT'de gişe memuru olarak çalışan Süleyman Özsoydan, 24 Şubat'ta saat 16.00 sıralarında evinden çıkıp yürüyüş için Çamlık Ormanı'na gitti.

Özsoydan'dan haber alamayan yakınları cep telefonundan da arayıp ulaşamadı. Pazar günü ormanda yürüyüş yapanlar, Özsoydan'a ait sırt çantası bulup, özel güvenlik görevlisine teslim etti. Özsoydan'ın yakınları çantanın bulunmasının ardından polise kayıp başvurusunda bulundu. Çantadaki incelemede Özsoydan'a ait cep telefonu ile kişisel eşyaları bulundu.

Arama kurtarma ekipleri ormanda Özsoydan'ı arama çalışması başlattı.

CESEDİ DRONE İLE BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekibi, bölgede dün sabah saatlerinde havadan drone ile arama çalışması başlattı. Akşam saatlerine kadar süren arama çalışmaları kapmasında Özsoydan'ın cesedi, saat 17.00 sıralarında 40 metre derinlikteki uçurumda çalılıkların arasında bulundu.

Özsoydan'ın cenazesine ulaşılması için AFAD ve Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAĞ) çalışma başlattı. Ormanlık alanda Özsoydan'ın cesedinin alınması için arama kurtarma ekipleri tarafından halatlarla istasyon kuruldu.

Özsoydan'ın cesedi, AFAD ve Dağ Arama Kurtarma ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Özsoydan'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber