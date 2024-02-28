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Maden ocağında feci kaza! 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) işlettiği bir maden ocağında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 09:40, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 09:41
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Maden ocağında feci kaza! 1 işçi hayatını kaybetti

TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait madende, akşam saatlerinde feci bir kaza yaşandı.

Maden işçisi 44 yaşındaki Baykul Sağlam, kömür dökümü sırasında 5 tonluk vagon ile vagonu boşaltmaya yarayan tumba arasında sıkıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan Sağlam, hastaneye kaldırılsada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil hastaneye gelerek bilgi aldı.

15 YILDIR MADENDE ÇALIŞIYORDU

2009 yılında maden ocağında işe başladığı öğrenilen işçinin acı haberini alan yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi.

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