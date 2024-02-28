İzmir'deki FETÖ operasyonunda 3 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında terör örgütüne müzahir derneklerde kaydı bulunduğu, Bank Asya hesapları olduğu ve örgütsel olarak yurt dışı gezilerine katıldıkları tespit edilen kişilere operasyon düzenlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çeşitli adreslere yaptığı baskınlarda 3 kişi gözaltına alındı.