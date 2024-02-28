Altının gramı 2 bin 34 liradan işlem görüyor

Mart ayında 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak
Mart ayında 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak
Hızlı tren Karadeniz'e ulaşacak
Hızlı tren Karadeniz'e ulaşacak
İletişim Başkanlığı Bakan Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği iddiasını yalanladı
İletişim Başkanlığı Bakan Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği iddiasını yalanladı
Zehir tacirlerine 15 ilde operasyon: 881 gözaltı
Zehir tacirlerine 15 ilde operasyon: 881 gözaltı
Prof. Dr. Naci Görür: O bölge çok kötü bir zemin üzerinde
Prof. Dr. Naci Görür: O bölge çok kötü bir zemin üzerinde
Hazine ve Maliye Bakanlığından 1212 kumar sitesi için suç duyurusu
Hazine ve Maliye Bakanlığından 1212 kumar sitesi için suç duyurusu
AYM, CİMER kararnamesini kısmen iptal etti
AYM, CİMER kararnamesini kısmen iptal etti
81 il, 100 il olacak mı?
81 il, 100 il olacak mı?
Dövizle ödeme yasağı esnetildi
Dövizle ödeme yasağı esnetildi
Kredi Kartı düzenlemesinde ne var?
Kredi Kartı düzenlemesinde ne var?
11 firma et fiyatını ortak belirleyip, fiyatları artırıyor!
11 firma et fiyatını ortak belirleyip, fiyatları artırıyor!
Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyonun tek haneye inmesini bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyonun tek haneye inmesini bekliyoruz
Zorunlu karşılıklara faiz TL mevduatları coşturdu
Zorunlu karşılıklara faiz TL mevduatları coşturdu
'Ya yolda şarj biterse' korkusu sona eriyor: Mobil şarj istasyonu yollarda
'Ya yolda şarj biterse' korkusu sona eriyor: Mobil şarj istasyonu yollarda
CHP-DEM ittifakı büyüyor! Pazarlık son güne kadar devam edecek
CHP-DEM ittifakı büyüyor! Pazarlık son güne kadar devam edecek
Bir günde 7 kadın cinayeti
Bir günde 7 kadın cinayeti
Emekli promosyonlarında son gün 29 Şubat
Emekli promosyonlarında son gün 29 Şubat
Ekonomide gözler enflasyon verilerinde
Ekonomide gözler enflasyon verilerinde
RTÜK'ten spor yayınlarına inceleme
RTÜK'ten spor yayınlarına inceleme
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Gelecek yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğiz
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Gelecek yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğiz
Yerli kart TROY'a talep artıyor
Yerli kart TROY'a talep artıyor
EGM'den DEM Parti'li Otlu'nun ikametinin arandığı haberlerine ilişkin açıklama
EGM'den DEM Parti'li Otlu'nun ikametinin arandığı haberlerine ilişkin açıklama
Türkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!
Türkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!
O görüntüler olay oldu... MEB iki öğrenciyi disipline sevk etti
O görüntüler olay oldu... MEB iki öğrenciyi disipline sevk etti
Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammında 'günün şartlarını' işaret etti
Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammında 'günün şartlarını' işaret etti
İstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalı
İstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalı
Adli belgelerdeki kişisel bilgiler için yasal düzenleme yapılmalı!
Adli belgelerdeki kişisel bilgiler için yasal düzenleme yapılmalı!
12 üniversite bitirdi, 4'ünü okuyor: Okul müdürünün hedefi Guinness
12 üniversite bitirdi, 4'ünü okuyor: Okul müdürünün hedefi Guinness
'Misafir vergisi geliyor' ve 'Emekli maaşlarından kesinti yapılacak' iddiaları yalanlandı
'Misafir vergisi geliyor' ve 'Emekli maaşlarından kesinti yapılacak' iddiaları yalanlandı
Yargıtay, eski raporunu değiştirerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
Yargıtay, eski raporunu değiştirerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Altının gramı 2 bin 34 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 34 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 10:53, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 10:45
Yazdır
Altının gramı 2 bin 34 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki azalışa karşın dolar kurundaki yükselişle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 33 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 34 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 880 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 28 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade ederek, bu verinin ardından varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini bildirdi.

Para piyasalarında büyüme verisi öncesi, Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin ise mayısta yüzde 19 ve haziranda yüzde 61 olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber