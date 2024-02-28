Altının gramı 2 bin 34 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki azalışa karşın dolar kurundaki yükselişle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 33 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 34 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 880 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 28 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade ederek, bu verinin ardından varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini bildirdi.

Para piyasalarında büyüme verisi öncesi, Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin ise mayısta yüzde 19 ve haziranda yüzde 61 olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.