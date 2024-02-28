Zehir tacirlerine 15 ilde operasyon: 881 gözaltı
Uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkoçelik-3" operasyonlarında 881 kg uyuşturucu madde ele geçirildi, 101 zehir taciri yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Hakkari, İstanbul, Ağrı, Antalya, Diyarbakır, Van, Tekirdağ, Aydın, Bitlis, Kayseri, Afyonkarahisar, Denizli, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Isparta olmak üzere 15 ilde "Narkoçelik-3" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.
Yapılan operasyonda 881 kg uyuşturucu madde ele geçirildi, 101 zehir taciri yakalandı.
Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."
Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 1️5️ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "NARKOÇELİK-3" operasyonlarındaAli Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 28, 2024
8️8️1️ Kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi❗
1️0️1️ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı❗️
Ülkemizi zehir. pic.twitter.com/2P1bl0VoHD