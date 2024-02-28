İletişim Başkanlığı Bakan Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 11:38, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 12:02
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakan Bolat'ın özel işlerini aksattığı için görevinden ayrılmak istediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.
📌Bazı basın yayın organlarında yer alan "Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanına iletti" iddiası doğru değildir.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 28, 2024
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakan Bolat'ın özel. pic.twitter.com/oXxBHwmAin